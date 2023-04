Muere el actor español Ramiro Oliveros Tras varios problemas de salud que lo llevaron en diversas ocasiones al hospital, falleció el reconocido primer actor Ramiro Oliveros. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El jueves 27 de abril de 2023, murió Ramiro Oliveros en su casa de Madrid, España. El actor sufría de una larga enfermedad que le había ocasionado constantes visitas al hospital; de hecho, el pasado mes de octubre sufrió un infarto y fallo en los pulmones. Según el reporte médico, el famoso sufrió un "fallo multiorgánico" que le ocasionó el deceso a los 82 años, según mencionó su hija Iris; lo cual, fue informado por diversos medios de comunicación. Oliveros nació el 13 de marzo de 1941 en Madrid. Realizó estudios de medicina que abandonó, pese a ello, obtuvo el título de Ayudante técnico sanitario y trabajó para un hospital de dicha ciudad. Tras descubrir su amor por la actuación, decidió formarse profesionalmente en el en el Royal Court Theatre con la directora Joan Littlewood. Luego continuó sus estudios en París, Francia y en Frankfurt, Alemania. A su regreso a España, en 1965, creó el grupo de teatro Nasto donde realizó diversos montajes entre los que destacan Los gigantes de la montaña, Las bacantes, El gran teatro del mundo, entre otras. Si bien tenía un gran amor por el teatro, también realizó una destacada carrera en cine y televisión. Así, en 1972, debutó en la pantalla chica con los programas Hora once y Teatro de siempre; también formó parte de elenco de icónicas series como La saga de los Rius, Todos los hombres sois iguales y La máscara negra, por mencionar solo algunas. Ramiro Oliveros Credit: Rafa Samano/Cover/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el séptimo arte debutó, en los 70 también, en el filme El pantano de los cuervos. Entre las películas que realizó destacan Ya soy mujer, Más allá del deseo, Memorias de Leticia Valle, El poderoso influjo de la luna y muchas más hasta confirmar una treintena de títulos. También fungió como actor de doblaje. Ramiro Oliveros se casó en dos ocasiones, la primera con Consuelo Buenader y la segunda con Concha Márquez Piquer a quien le dedicó el libro que publicó en 2017, titulado No serías mía si no me hubieses hecho tuyo: biografía de un amor. Tuvo tres hijos Ramiro, Hugo Samuel e Iris Amor.

