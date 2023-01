Muere querido actor de la telenovela Days Of Our Lives Murió el actor Quinn Redeker, famoso por sus papeles en telenovelas como Days Of Our Lives y The Young and the Restless. Los detalles de su partida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Quinn Redeker Quinn Redeker | Credit: Vivien Killilea/Getty Images for Days Of Our lives El actor Quinn Redeker murió a los 86 años. Su hija, Arianne Raser, confirmó que su padre había fallecido el 20 de diciembre, en una declaración que dio a PEOPLE. Según The Hollywood Reporter, el histrión murió en Camarillo, California, de causas naturales. Nacido en Woodstock, Illinois, Redeker debutó como comediante antes de estudiar actuación. La estrella estadounidense actuó en muchas películas y series, incluyendo The Three Stooges Meet Hercules y The Law. Sin duda uno de sus papeles más reconocidos fue en la telenovela Days Of Our Lives, donde hizo el personaje de Alex Marshall. También actuó en la telenovela The Young and the Restless. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Quinn Redeker Quinn Redeker | Credit: Vivien Killilea/Getty Images for Days Of Our lives Por su papel de Rex Sterling en The Young and the Restless as Rex Sterling, Redeker recibió dos nominaciones a los premios Emmy. Su último papel en la pantalla chica fue como un oficial de un equipo SWAT en la serie Harry's Law en el 2012. Además de brillar como actor, fue guionista y productor. Su idea de unos soldados jugando a la ruleta rusa inspiró la película The Deer Hunter en 1978, ganadora de múltiples premios Óscar. Sus hijos —Brennen, Arianne, Glaen, y Quinn Jr.— y sus nietos lloran su partida. Que en paz descanse.

