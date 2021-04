Muere querida actriz de Harry Potter Helen McCrory, quien personificó a la bruja Narcissa Malfoy, perdió su batalla contra el cáncer. Tenía 52 años. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con profunda tristeza, el esposo de la legendaria actriz Helen McCrory confirmó que luego de una ardua batalla contra el cáncer, su amada perdió la vida. A través de sus redes sociales, el actor Damian Lewis, de la serie Homeland, anunció la terrible noticia ocurrida la mañana del viernes. "Me duele el corazón de anunciar que, tras una heroica batalla contra el cáncer, la hermosa y poderosa mujer que es Helen McCrory, ha muerto en paz, en casa, rodeada de una ola de amor de parte de sus amigos y familiares", escribió el actor en su cuenta de Twitter. "Murió como vivió. Sin miedo. Dios, la amamos y sabemos lo afortunados que somos de haberla tenido en nuestras vidas. Resplandeció brillantemente. Vete ahora, pequeña, hacia el aire, y gracias". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Helen McCrory Credit: Jeff Spicer/Getty Images La actriz británica, conocida por su interpretación de Narcissa Malfoy en la franquicia de los filmes Harry Potter, personificó misteriosas villanas en dramas como Peaky Blinders, Penny Dreadful y la serie de vampiros Vampires of Venice, entre otros. Uno de sus compañeros actorales Cillian Murphy lamentó su inesperado fallecimiento. "Estoy destrozado al perder a una amiga tan querida. Helen era un ser humano cariñoso, divertido, compasivo", dijo el actor de 44 años a People, a través de un comunicado. "También era una talentosa actriz, valiente y magnífica. Elevaba y humanizaba cada escena, cada personaje que interpretaba. Fue un privilegio trabajar con esta mujer tan brillante, haber compartido tantas risas a través de los años. Extrañaré mucho a mi amiga". Por su parte, la organización del príncipe Carlos honró a la actriz con una fotografía publicada en su cuenta de Twitter momentos después de darse a conocer la noticia de su muerte. "Nos entristece enterarnos del fallecimiento de nuestra atesorada celebridad, la embajadora Helen McCrory, quien puso tanta energía y pasión a ayudarnos a cambiar las vidas de los jóvenes. Nuestros pensamientos para Damian Lewis y su familia en estos momentos", publicó la organización Prince's Trust. La carrera de McCrory se extendía más allá de Harry Potter. Participó en dos miniseries el año pasado: Roadkill y Quiz, esta última sobre el escándalo del programa Who Wants To Be A Millionaire. A nivel personal, se casó con Lewis en el 2007 luego de conocerlo en un set de grabación. La pareja tuvo dos hijos: Manon, de 14 años; y Gulliver, de 13. Durante la pandemia, se enfocó en recaudar fondos para proveer alimentos al personal del Servicio Nacional de Salud durante la crisis de la COVID-19, según reportó el diario The Guardian. Debido a sus esfuerzos se recaudaron más de $1.3 millones.

Share options

Close Login

View image Muere querida actriz de Harry Potter

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.