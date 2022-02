Muere el productor dominicano Juan Abreu, conocido como Xtassy, a los 37 años El reconocido productor trabajó en joyas musicales para artistas como Natti Natasha, Don Omar, Pitbull y Romeo Santos, entre otros. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El género urbano está de luto tras el sensible fallecimiento del reconocido productor dominicano Juan Abreu, mejor conocido como Xtassy. La noticia inundó las redes sociales con varios de sus amigos y colegas confirmando su fallecimiento la noche de este jueves. "Destrozado no es ni la mínima expresión de lo que siento en este momento, pensar en que no te tenemos con nosotros, no asimilo ni escribiéndolo", expresó el productor y cantante El Gran Alcover (Milton Restituyo), con quien Abreu colaboró en la productora A&X (Alcover and Xtassy) en su cuenta de Instagram. "Mi hermanito lindo, te amo. Nos hicimos hombres, padres, soñadores, profesionales juntos, me inspiraste cada día que compartimos. Eres una leyenda y ¡las leyendas nunca mueren...! Hemos perdido a un gran ser humano". Por el momento se desconoce la causa de su muerte, pero en redes sociales se especula que pudo ser por suicidio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Juan Abreu Juan Abreu | Credit: Juan Magán/Instagram El cantante español Juan Magán calificó su partida como una "injusticia", de acuerdo a El Nuevo Diario de República Dominicana. "Me tomó por sorpresa y sigo en shock", escribió el intérprete en sus redes sociales. "Si es que hay algo positivo, es recordarte, honrarte, rendirte tributo y agradecer el aporte que le hiciste al mundo con tu existencia como buen ser humano y tremendo profesional. Siento mucho tu partida y le deseo fuerza a tu familia para seguir adelante". Por su parte, el cantante y compositor Engel Montaz expresó que el deceso de su colega fue totalmente inesperado y que solamente un día antes había compartido con él a través de una transmisión en vivo. Natti Natasha y Juan Abreu Natti Natasha y Juan Abreu | Credit: Natti Natasha/Instagram Natti Natasha rindió tributo al productor compartiendo una imagen juntos en sus historias de Instagram. "Descansen en paz", escribió junto a la fotografía del recuerdo. "Fortaleza para tus seres queridos". Abreu fue el responsable de poner el toque perfecto al mundialmente reconocido tema de Don Omar titulado Danza Kuduro. Además, trabajó en éxitos para Pitbull, Romeo y Henry Santos, entre otros. Descanse en paz.

