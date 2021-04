Muere a los 99 años Felipe de Edimburgo, marido de la reina Isabel II de Inglaterra El Palacio de Buckingham ha confirmado la triste noticia a través de un comunicado oficial en en sus redes sociales. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después de unos meses en un delicado estado de salud y su posterior ingreso hospitalario, ha fallecido Felipe de Edimburgo a los 99 años. El anuncio de su muerte llegaba a través de un comunicado de la Casa Real Británica donde confirmaba el deceso sin dar más detalles al respecto. "Con profundo pesar, su Majestad la reina ha anunciado la muerte de su querido marido, Su Alteza Real el príncipe Felipe, duque de Edimburgo", ha compartido el Palacio de Buckingham a través en sus redes sociales. "Su majestad fallecía esta mañana pacíficamente en el Castillo de Windsor", lee el final del sentido escrito. El marido de la reina Isabel II de Inglaterra había sido dado de alta hace tres semanas del hospital tras un ingreso de casi un mes por una condición cardíaca. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su ya delicado estado de salud hizo que en 2017 se retirara definitivamente de la vida pública después de una vida entregado a la corona. Donald Trump reina Isabel II duque de Edimburgo Image zoom Credit: Pool/ Anwar Hussein/WireImage El pasado mes de enero el consorte más longevo de la Casa Real Británica fue vacunado del coronavirus y en junio hubiera cumplido un siglo de vida. Las banderas de los edificios más emblemáticos del país ya ondean a media asta en su honor. Que En Paz Descanse.

