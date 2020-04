Larry Hernández se encuentra de luto tras la muerte de un familiar por coronavirus El cantante acaba de perder a su joven primo Fernando Hernández a causa del Covid-19. Debido a las circunstancias la familia no podrá velarle como hubiera deseado. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El coronavirus se cobra otra vida más, la del primo de Larry Hérnandez. El cantante y su familia se encuentran de luto tras el fallecimiento de Fernando Hérnandez a causa de esta terrible enfermedad. A través de un mensaje en Facebook, una amiga de la familia, Verónica Brizuela, informaba de este triste hecho. “Me duele el alma al enterarme que mi queridísimo amigo Fernando Hernández, primo hermano de Larry Hernandez ha fallecido. Este virus te quitó tu vida”, escribió desolada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por el momento, el cantante no se ha pronunciado al respecto en sus redes sociales pero desde aquí queremos mandarle nuestras sentidas condolencias. El coronavirus ya se ha cobrado varias vidas dentro del mundo del espectáculo. El cantante español Miguel Bosé informaba hace días de la muerte de su querida madre Lucía Bosé debido al virus. También fallecía el Marqués de Griñón, segundo marido de Isabel Preysler. Entre los infectados hay un buen número de celebridades que han sido contagiadas. Camila Sodi, Danna García, Plácido Domingo y Tom Hanks, entre otros, se recuperan de esta pandemia cuya única medicina letal es la de quedarse en casa. Ánimo y fuerza para todos los afectados. Advertisement

