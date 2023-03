Muere la primera actriz de telenovelas Nury Flores La intérprete venezolana de títulos internacionales como Mi amada Beatriz o Kassandra fallecía en Miami a los 80 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El mundo de las telenovelas se queda huérfano de una de sus míticas intérpretes. La primera actriz Nury Flores fallecía esta semana en Miami a los 80 años. La que fuera la famosa villana de la telenovela Kassandra partía el viernes, tal y como confirmaron reconocidos actores y compañeros de trabajo como Carolina Perpetuo. "Mucho mas que una excelente y gran actriz fue un ser humano espléndido. Hasta siempre, Nury Flores", se despidió la actriz de Juego de mentiras. Sus fans de todos los países donde se vieron sus telenovelas no han cesado en compartir dedicatorias y homenajes en su honor, destacando sus papeles más importantes y su entrega por tantos años a la profesión y al público. Nury Flores Nury Flores | Credit: IG/Nury Flores Nury nació en Maracaibo, Venezuela, y participó en más de una treintena de producciones de éxito entre las que se incluyen María Fernanda, Emperatriz, Amor mío y Mi amada Beatriz, por citar algunas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La primera estrella de en su día el canal número uno en su país, productor de las mejores telenovelas en los años 70 y 80 en el mundo, Radio Caracas Televisión, fue recordada por colegas del medio que ensalzaron su figura como actriz y su candidez humana. La también actriz de reconocidas cintas en su país natal, quien también se presentara al Miss Venezuela, deja un legado de personajes e historias que siguen haciendo las delicias del público. Que en Paz Descanse.

