Close

Muere sorpresivamente presentador de televisión Fernando Hidalgo El presentador cubano Fernando Hidalgo de la cadena Mega TV falleció a causa del coronavirus. Los detalles de su partida. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Fernando Hidalgo, conductor del programa El show de Fernando Hidalgo de la cadena Mega TV, falleció a causa del coronavirus. El presentador y humorista cubano, quien vivía en Miami junto a su esposa Nereida Corona, tenía 71 años. La noticia de su partida ha conmovido a sus familiares, amigos y a la comunidad del sur de la Florida. SBS, la empresa para la cual trabajó durante años, envío un comunicado lamentando su muerte. "Nos unimos en estos momentos de dolor a su esposa Nereida Corona, sus hijos, sus familiares y a todo el pueblo de Puerto Rico y el sur de la Florida, a quienes Fernando Hidalgo tanto quería. Todo nuestro equipo reconoce la aportación de Fernando Hidalgo a una gran etapa en MegaTV. He dado instrucciones para que se reconozca el legado de este gran presentador en nuestra programación", expresó José R. Pérez, Vicepresidente de Programación y Producción de MegaTV. Su esposa reveló en sus redes sociales el pasado domingo que Hidalgo había sido hospitalizado por una neumonía ocasionada por el virus. "Fernando Hidalgo luchó hasta el final por su vida. Gracias a sus oraciones y al personal médico del Doctor Hospital por su apoyo. Descansa en Paz Fernando Hidalgo", informó en su cuenta de Facebook este martes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: Cortesía de Mega TV Por su parte, Albert Rodríguez, Oficial de los Ingresos Principales de las Operaciones Consolidadas de SBS, contó como esta tragedia ha afectado a la empresa radial y televisiva. "Fernando era parte de nuestra familia y responsable de los logros de El Show de Fernando Hidalgo en MegaTV, a las que impartió su experiencia llevándolas al éxito. Estamos muy afectados por esta gran pérdida", expresó. Image zoom Credit: Cortesía de Mega TV Nuestro más sentido pésame para sus familiares, seres queridos y colegas. Que en paz descanse. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

Close Share options

Close Close Login

Close View image Muere sorpresivamente presentador de televisión Fernando Hidalgo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.