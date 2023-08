Muere el presentador Robert Alexander 'El Gringo': "Te nos fuiste muy rápido" El esposo de la reconocida periodista Verónica Gallardo ingresó en el hospital con fuertes dolores abdominales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ha fallecido el presentador Robert Alexander Kalish, esposo de Verónica Gallardo y conductor del famoso programa Gringo en México. Falleció este sábado a los 74 años de edad tras sufrir fuertes dolores abdominales que le llevaron al hospital. La periodista mexicana comunicó la triste noticia a sus seguidores a través de un mensaje en las redes sociales. Robert Alexander Muere el presentador Robert Alexander | Credit: (Photo by Francisco Estrada/Jam Media/LatinContent via Getty Images) "Te nos fuiste muy rápido, ya no tendré tus brazos para cobijarme ahora lo harán tus alas para darme aliento para seguir de pie. Mi güerito, mi gringo, mi GEM", escribió apenada. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Fruto del amor de la pareja nació su hijo, Patricio Kalish. Robert tocó los corazones del público mexicano con su programa Gringo en México, transmitido por Unicable durante varios años y en el que mostraba cómo era la gastronomía del país azteca. Hoy, parte de esa audiencia le despide con amorosos mensajes y agradecimiento por haberles acompañado en la pantalla chica.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Muere el presentador Robert Alexander 'El Gringo': "Te nos fuiste muy rápido"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.