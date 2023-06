Muere el famoso presentador mexicano Nino Canún El conductor del mítico show Y usted, ¿qué opina? perdía la vida a los 84 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Nino Canún Muere el presentador Nino Canún | Credit: Redes Sociales/Nino Canún El reconocido periodista y famoso conductor de la televisión mexicana, Nino Canún, de la década de los 80 y 90, ha fallecido para tristeza del mundo del entretenimiento. Así lo confirmaba el analista Alfredo Jalife en Twitter. "Falleció el gran conductor Nino Canún. Le debo gran parte de mi entrenamiento en los medios masivos. Tenía una inteligencia sin igual y una memoria prodigiosa, muy culto, de los legendarios conductores que ya no se dan a granel. Abrazo cariñoso Nino donde te encuentres ahora", escribió en su publicación. También por medio de sus redes sociales, el locutor de radio, Raúl Brindis, confirmaba la muerte del presentador de televisión, cuyas causas de su fallecimiento no han sido reveladas hasta el momento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo que sí ha reconocido Brindis es que Canún atravesaba un momento de salud bastante delicado. Lee su mensaje: "Muere el periodista mexicano Nino Canún. El comunicador estaba conectado desde hace tiempo a un tanque de oxígeno", comentó. Canún fue todo un referente de la televisión gracias, especialmente, a su popular programa Y usted, ¿qué opina?, conocido por la interacción con el público que abordaba temas tan comprometidos como el de los OVNIS. El periodista también tuvo un papel muy importante como locutor de radio y, recientemente, había presentado el programa TV Diario del canal 145 de Total Play e incluso abierto su propio canal en YouTube, que ya contaba con más de 250 mil suscriptores. El funeral se celebrará en la estricta intimidad, según informó su familia.

