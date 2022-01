Muere por presunto suicidio el hijo de 26 años del actor de Hollywood, Michael Madsen El hijo del actor Michael Madsen, Hudson Madsen, murió a los 26 años en un "aparente suicidio", dijeron las autoridades el lunes. Hudson fue uno de los cinco hijos de Madsen. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hudson Madsen and wife Hudson Madsen and wife | Credit: Hudson Madsen FACEBOOK El hijo del actor Michael Madsen, Hudson Madsen, murió a los 26 años en un "presunto suicidio", dijeron las autoridades a PEOPLE el lunes. El medio informa que el joven de 26 años fue encontrado muerto por una aparente herida de bala autoinfligida en la isla de Oahu, en Hawái. "Puedo confirmar que Hudson Lee Madsen, de 26 años, murió por una herida de bala en la cabeza en un presunto suicidio en la isla de Oahu", dijo una portavoz del Departamento del Médico Forense, en Honolulu. Hudson era el ahijado del director ganador del Oscar Quentin Tarantino. Su padre, Michael, de 64 años, y Tarantino, de 58, han colaborado juntos en varias películas, incluidas Reservoir Dogs y Kill Bill, de dos partes. Michael también es padre de Calvin, de 25 años, y Luke, de 16, a quienes comparte con su esposa, la actriz de The Price of Air, DeAnna Madsen. También comparte hijos Christian, de 31 años, y Max, de 27, con la ex Jeannine Bisignano. Actor Michael Madsen (L) and his son, Hudson Madsen Actor Michael Madsen (L) and his son, Hudson Madsen | Credit: (Photo by David Becker/WireImage) El perfil de Facebook de Hudson indicaba que vivía en Wahiawa, Hawái, con su esposa, Carlie. Según fotos publicadas en sus páginas de redes sociales, sirvió en el Ejército de los EE. UU. y pasó un tiempo en Afganistán. Una fuente afirmó que la madre de Hudson, DeAnna, de 61 años, viajaba a Hawái para lidiar con la tragedia. Hudson & Carly Madsen Hudson & Carly Madsen | Credit: FACEBOOK Carly Madsen Madsen, nativo de Chicago, fue el tema de una película biográfica, American Badass: A Michael Madsen Retrospective, lanzada en 2021 por Playmaker Pictures. Aparecen Tarantino, John Travolta y Daryl Hannah. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si usted o alguien que conoce está considerando suicidarse, comuníquese con la Línea Nacional de Prevención del Suicidio al 1-800-273-TALK (8255), envíe un mensaje de texto con la palabra "STRENGTH" a la Línea de Texto de Crisis al 741-741 o visite suicidepreventionlifeline.org.

