Muere por suicidio asistido el famoso director de cine Jean-Luc Godard Jean-Luc Godard tomó una importante decisión personal respecto a su deceso. Aquí los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este martes 13 de septiembre de 2022, falleció Jean-Luc Godard a los 91 años. El famoso director franco-suizo tomó la decisión de solicitar la muerte asistida; la cual, se llevó a cabo en Rolle, Suiza, según dio a conocer el diario francés Libération. "No estaba enfermo, simplemente estaba agotado", mencionó una fuente cercana de la familia a dicho medio. "Así que había tomado la decisión de acabar. Era su decisión y era importante para él que se supiese". Posteriormente, la agencia France-Presse confirmó que, efectivamente, el responsable del filme Adieu au language decidió terminar con su vida. "El señor Godard acudió a la asistencia jurídica en Suiza para la muerte voluntaria tras ser diagnosticado con múltiples patologías incapacitantes, según los términos del informe médico", explicó Patrick Jeanneret. "Fue como una aparición en el cine francés. Luego se convirtió en un maestro", mencionó Emmanuel Macron, presidente de Francia, en su cuenta de Twitter. "Jean-Luc Godard, el cineasta más iconoclasta de la nouvelle vague, había inventado un arte decididamente moderno, intensamente libre. Estamos perdiendo a un tesoro nacional, una mirada de genio. Jean-luc Godard Credit: The Image Gate/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El mandatario acompañó el mensaje con una imagen en blanco y negro de Godard utilizando una cámara de cine. Considerado por el diario Le Monde como "uno de los mayores cineastas de todos los tiempos", Jean-Luc Godard fue disruptivo, contestatario y se reveló contra las reglas establecidas en el séptimo arte. Con más de 70 películas en su haber como Une femme mariée: Suite de fragments d'un film tourné, À bout de souffle y Vivre sa vie: Film en 12 tableaux, entre otras. Su último filme Le Livre d'image fue presentado en el Festival de Cannes en 2018. También realizó algunos trabajos para televisión como las miniseries France tour détour deux enfants y Six fois deux/Sur et sous la communication. De momento, no se han dado mayores detalles sobre sus funerales.

