Muere el famoso payaso mexicano Cepillín Tras sufrir complicaciones con el cáncer de columna que le fue detectado, falleció a los 75 años Ricardo González Cepillín. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La semana pasada, se dio a conocer que Ricardo González, mejor conocido como Cepillín, había sido ingresado de urgencia en un hospital mexicano. Ayer, domingo, ante su delicado estado de salud fue intubado y puesto en coma tras sufrir una insuficiencia respiratoria. Hace unos momentos, se informó que el famoso payaso mexicano murió a los 75 años a causa de complicaciones con el cáncer de columna que le fue detectado. De acuerdo con su hijo, Ricardo González junior, el comediante sufrió un fuerte dolor de espalda. Cuando se le practicó la cirugía de columna los médicos descubrieron un tejido con cáncer. Posterior a la operación, el actor presentó problemas cardiacos y una neumonía que agravaron su condición y lo llevaron a la muerte este lunes 8 de marzo. "Voy a decir algo que quería que mi papá [Cepillín] dijera cuando saliera, porque la idea era que iba a salir el día martes, pero se complicaron las cosas y lo voy a tener que decir ahorita. Cuando el hospital hace la operación ven un tejido con cáncer, o sea tiene linfoma; entonces, eso le bajó el sistema inmunológico y lo tuvieron que tener a terapia intensiva", explicó González junior el pasado fin de semana a los medios de comunicación. "Dentro de tres semanas iba a iniciar el tratamiento, para que se recuperara, porque acababa de ser operado". Image zoom Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ricardo González estudió la carrera de odontología, para evitar que los niños tuvieran miedo mientras los atendía, decidió pintarse como payaso; se puso Cepillín, por el cepillo de dientes y su profesión. Tras convertirse en imagen de diversas campañas, en 1977, decidió probar suerte en la televisión con El show de Cepillín. Cepillín grabó más de 15 discos, realizó tres películas, estuvo a la cabezas de dos emisiones en la pantalla chica, trabajó en el circo y tuvo su propia historieta. Entre sus reconocimientos, además de varios discos de oro, recibió las llaves de la ciudades de Oklahoma y Las Vegas, en Estados Unidos.

