Muere ícono del periodismo deportivo "Papaíto" Candal: "Siento una infinita tristeza" El periodista deportivo Antonio Lázaro Candal Bravo fallecía en España, confirmó en un comunicado su hijo Álex. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ha fallecido en España, el periodista deportivo Antonio Lázaro Candal Bravo, conocido como "Papaíto" Candal en Latinoamérica, donde se convirtió en uno de los grandes comunicadores del deporte. Así lo confirmaba su hijo, el también periodista Álex Candal, a través de un mensaje en su perfil de Twitter. "Con profundo dolor lamento decirles que acaba de fallecer mi padre. Se fue en paz, rodeado de nosotros. Siento una infinita tristeza que solo me reconforta saber que ahora está con mamá", lee parte del escrito de su hijo. "Papaíto" Candal Fallece "Papaíto" Candal | Credit: Redes Sociales Candal tenía 91 años y vivía en su amada ciudad, La Coruña, en España. "En nombre de mis hermanas y sus nietos, les pedimos una oración para que Dios lo acoja en su seno. Venezuela te amó tanto como tú a ella. El amor vence siempre. Te amo, Papaíto", concluye el mensaje de Álex. "Papaíto" hizo historia en el periodismo deportivo de Venezuela, donde fue uno de los comunicadores más reconocidos en la temática. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque nació en España, en 1960 fue designado como corresponsal de La Voz de Galicia en Caracas, donde empezaría a trabajar en publicaciones del país como Últimas Noticias y El Mundo. Quedó prendado del país y decidió establecerse allí, nacionalizándose. Su voz y su manera de vivir los eventos deportivos dejaron huella en los venezolanos y el resto del continente, que hoy le despide con profundo amor y respeto. Cubrió todos los eventos deportivos de renombre, desde la Copa Libertadores de América, hasta el Mundial, los Juegos Olímpicos y las Copas de Europa. Además de entrevistar a los grandes jugadores que hicieron historia del deporte. Candal será recordado por esa entrega al trabajo y por su frase mítica, "¿Qué hiciste Papaíto?", que vivirá eternamente en los corazones de sus seguidores. Descanse en Paz.

