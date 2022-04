Muere el papá de Litzy "después de más de un año de lucha" La actriz mexicana dio a conocer la dolorosa noticia este lunes a través de las redes sociales. Las muertas de apoyo y cariño de sus compañeros de profesión no se hicieron esperar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Litzy Litzy | Credit: Mezcalent A sus 39 años, Litzy atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida a nivel personal. La actriz mexicana, quien ha participado en exitosas producciones de Telemundo como Una maid en Manhattan y Señora Acero, sufrió este domingo una dolorosa pérdida familiar. La también cantante compartió este lunes la triste noticia a través de su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 1 millón y medio de seguidores, los mismos que no tardaron en arroparla en estos difíciles momentos que está viviendo tras conocer lo sucedido. "Con todo el dolor de nuestro corazón y después de más de un año de lucha ayer te fuiste para siempre de este plano papá", comenzó escribiendo Litzy en las redes sociales. Litzy Papá de Litzy | Credit: Instagram Litzy La actriz quiso aprovechar la ocasión para agradecer "todas las muestras de apoyo y amor" que no han dejado de recibir como familia "en estos tiempos difíciles" que están viviendo. "Honor a quien honor merece. Te amamos con el alma papá. Nuestro MAXXIMUSS por siempre", concluyó su mensaje la también heroína del exitoso melodrama Amarte así, Frijolito. Litzy Murió el papá de Litzy | Credit: Instagram Litzy Reacciones de sus compañeros Las muestras de apoyo de sus compañeros del medio artístico no se hicieron esperar, empezando por Eugenio Siller, con quien protagonizó en 2011 la telenovela Una maid en Manhattan. "Mi Litzy lo siento con toda mi alma. Espero que Dios les dé a ti y tu familia mucha fuerza. Te mando todo mi cariño con un fuerte abrazo. Te quiero mucho", escribió el actor mexicano. Aurora Gil, quien dio vida a Josefina en Señora Acero, también lamentó lo sucedido. "Sé lo mucho que amas a tu padre y muchas veces me tocó escuchar con cuánta admiración te expresabas de él. Te abrazo con todo mi cariño, querida. Espero que estos tiempos de dolor pronto se conviertan en paz para ti y los tuyos. Te adoro", escribió la actriz mexicana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Andy Zuno (Plutarco), quien también compartió set de grabación en la exitosa superserie de Telemundo con Litzy, tampoco dudó en mostrar su solidaridad hacia la actriz. "Te doy mi corazón, te acompaño, te cuido desde donde esté y sabes cuánto siento que estés viviendo este momento tan difícil en tu vida. Todo mi amor para ti siempre y un agradecimiento eterno para el general Maximus por el regalo tan grande de tu existencia", compartió.

