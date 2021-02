Close

Leticia Calderón sufre devastadora pérdida La actriz mexicana se despidió de su papá, quien fallecería la tarde del miércoles a causa de la COVID-19. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A través de un mensaje en sus redes sociales el miércoles por la tarde, la actriz Leticia Calderón anunció que su padre había fallecido. "Con el corazón destrozado, les comparto que mi maestro, mi amigo, ya no llegará a su casa. Decidió reunirse con sus papás y dejarnos con un gran vacío. Te vamos a extrañar mucho papito", compartió la actriz con sus seguidores en su cuenta de Twitter. El progenitor de la actriz había sido hospitalizado hace varias semanas debido a complicaciones a causa del coronavirus. A finales de enero Calderón reveló que tanto ella como varios miembros de su familia – incluyendo a su hermano – habían dado positivo a la COVID-19. "Corazones, no inicié este año como me hubiera gustado. Pese a todos los cuidados, varios miembros de mi familia, incluyéndome, fuimos alcanzados por esta enfermedad, por lo que les pido nos incluyan en sus oraciones", escribió en su red social a mediados de enero. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: Instagram/@letycalderon79 Debido a los síntomas que presentaron, ella y su padre tuvieron que ser hospitalizados para estar bajo supervisión médica. La actriz fue dada de alta hace unas dos semanas, pero su padre no tuvo la misma suerte. "Que alegría estar en casa con mis hijos y mi mamá", expresó la actriz en sus redes sociales tras su salida del hospital. "Solo falta uno para que mi felicidad sea completa". Calderón se refería a su padre, quien permaneció en el nosocomio hasta su muerte. Descanse en paz.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Leticia Calderón sufre devastadora pérdida

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.