Muere papá de Gael García Bernal Tras complicaciones con la fibrosis pulmonar que padecía, José Ángel García, padre de Gael García Bernal, falleció este viernes a los 70 años. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace un par de días, se dio a conocer que José Ángel García, padre de Gael García Bernal, fue ingresado de urgencia en un hospital de la Ciudad de México tras presentar problemas respiratorios a causa de complicaciones con la fibrosis pulmonar que padecía desde hace años. Luego de luchar con la enfermedad, perdió la batalla y falleció este viernes, según lo dio a conocer su esposa Bella de la Vega. RELACIONADO: Padre de Gael García Bernal está grave en el hospital "¡En el Paraíso estás mi amor, mi cielo, mi vida!", escribió De la Vega en su cuenta de Twitter. "En nuestro Avalon nos volveremos a reunir ¡mi todo! Te amo por siempre y para siempre, mi maestro, el amor de mi vida". Image zoom "No quería morir solo en un cuarto de hospital", Bella de la Vega El director, quien tenía 70 años de edad, pasaba largas temporadas en su casa de Cancún, una playa mexicana, para poder sobrellevar su afección. Sin embargo, a su llegada a la capital de dicho país, hace una semana, presentó problemas de salud cuando una infección en las vías urinarias hizo más grave el problema pulmonar que padecía. Su pareja sentimental explicó con anterioridad que el también actor se resistía a ser ingresado a una clínica porque "no quería morir solo en un cuarto de hospital". De acuerdo con Bella de la Vega, Gael García Bernal, quien pudo hablar con su padre antes de que fuera ingresado al hospital, estuvo al pendiente de la situación y ya fue informado sobre el deceso, aunque no se ha pronunciado públicamente. Image zoom Credit: Agencia México "Sí, Gael [García Bernal] está enterado. Estamos llevando lo mejor que podemos este dolor", explicó De la Vega al programa mexicano de televisión Hoy (Televisa). "Vamos a velar a José Ángel". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como José Ángel García Huerta no tenía COVID-19, se le realizarán los funerales correspondientes y su cuerpo será cremado. Las cenizas se las quedará su esposa, según mencionó.

