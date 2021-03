Close

Muere el padre del actor Luis Gerardo Méndez Se reportó el deceso del médico Luis Gerardo Hernández Ayala, padre de Luis Gerardo Méndez. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ha trascendido que falleció Luis Gerardo Hernández Ayala, padre de Luis Gerardo Méndez. El deceso del médico, a quien cariñosamente le apodaban "Güicho", fue informado por un centro educativo de Aguascalientes, México. "La Escuela de Medicina de la Universidad Cuauhtémoc plantel Aguascalientes lamenta profundamente el fallecimiento del Dr. Luis Gerardo Hernández Ayala", dio a conocer dicho centro educativo en su cuenta de Facebook. "Amigo incondicional de nuestra institución, con innegable vocación educadora, profesional, íntegro, comprometido con la práctica basada en el humanismo", agregó. "Enviamos un abrazo respetuoso y lleno de cariño a su familia y seres queridos". El Club Rotario, del cual Hernández Ayala era miembro, también envió condolencias a los familiares ante la lamentable pérdida. "Ofrecemos nuestras oraciones con la esperanza de que la fe en Dios confortará su pena", mencionaron en una esquela. Image zoom Credit: Metropolitano de Aguascalientes Twitter SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De momento, se desconocen las causas de la muerte. Cabe destacar que pese a las anteriores muestras de cariño, ni el protagonista de la película Nosotros los nobles y ninguno de los integrantes de su familia se han pronunciado al respecto. Habrá que esperar si ofrecen alguna declaración más adelante. Algunos seguidores del actor le enviaron emotivos mensajes. "Hermoso un gran abrazo reconfortante para ti y tu familia, por la lamentable perdida de tu papi, ahora te cuida desde el cielo. Fortaleza y bendiciones para ti"; "Siento mucho lo de tú señor padre DEP. ¡¡Un fuerte abrazo!!"; "Mi más sentido pésame querido Luis Gerardo Méndez. Dios lo tenga en su Santa Gloria", y "¡Un fuerte abrazo en este día!", fueron algunos de los escritos de los cibernautas para Luis Gerardo Méndez en su cuenta de Instagram.

