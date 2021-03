Al rojo vivo de luto: murió el papá de Jessica Maldonado "Hace unas horas dejó de latir el corazón de mi papá", compartió la reportera en Instagram. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Jessica Maldonado es una de las reporteras más queridas de la televisión hispana. La periodista lleva muchos años al frente de las cámaras informando al televidente de lo que sucede en el mundo del espectáculo con entrevistas a todo tipo de celebridades que han dado mucho de qué hablar. Esta vez, sin embargo, ha sido ella la que, muy a su pesar, se ha convertido en la protagonista de la noticia al tener que dar a conocer en las redes sociales un doloroso suceso de su vida personal: la muerte de su papá, quien murió este martes en la noche. "Hace unas horas dejó de latir el corazón de mi papá que ya se encuentra en el cielo", compartió la amiga de la actriz mexicana Kate del Castillo en su perfil de Instagram. "Siempre tengo palabras para expresar lo que siento pero esta noche no las encuentro", escribió la reportera junto a una imagen en la que aparece su papá cuando era joven. "Vuela alto y en paz descanses papá", agregó Maldonado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las muestras de apoyo de sus seguidores no se hicieron esperar, empezando por sus compañeros de trabajo, quienes no dudaron en arroparla en estos difíciles momentos. "Lo siento mucho amiga querida. Te mando un fuerte abrazo. Te quiero mucho", escribió Rodner Figueroa. El presentador venezolano entiende muy bien el dolor que está sintiendo su amiga ya que él también perdió a su madre a principios del año pasado.

