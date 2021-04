Un día muy triste para Carlos Vives: hoy falleció su papá Medios colombianos apuntan que Luis Aurelio Vives Echeverría falleció de madrugada, rodeado de sus seres queridos. Aquí los detalles. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un día muy triste para el cantante Carlos Vives: hoy falleció su papá, a los 91 años, en la ciudad de Santa Marta y rodeado por su familia, según informaron diversos medios colombianos. De momento, el famoso cantautor todavía no se ha pronunciado al respecto. Luis Aurelio Vives Echeverría llevaba tiempo muy delicado de salud: "Con mucho dolor en mi corazón, despido a mi tío Aurelio Vives, un ser humano excepcional y respetado médico por su admirable vocación de servicio", comunicó el exgobernador Luis Miguel Cotes. El papá de Carlos Vives era médico otorrinolaringólogo y además de ser el papá del cantautor, tuvo otros tres hijos, Juan Enrique, Guillermo y Luis Francisco. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hace tiempo, según una entrevista de la agencia Efe, Vives afirmó que aprendió de su papá a ser flexible con la vida y el respeto absoluto a las mujeres: "él fue criado por una mujer y tenía claro que no solo son igual de capaces que los hombres, sino que en muchas cosas son mejores". Según el Heraldo de Barranquilla, su hijo Juan Enrique Vives compartió en sus redes sociales este mensaje: "Papá gracias, solo gracias. En deuda para siempre, sé que estás con Dios porque te lo mereces. Te quiero hoy, mañana y siempre. Nos volveremos a ver. Vuela alto, papá". Un sentido pésame para toda la familia. Descanse en paz.

