Muere el padre de Grettell Valdez: "Fuiste un gran guerrero... Sé que nos volveremos a ver" Apenas dos días después de anunciar su muerte cerebral y posterior desconexión, la actriz confirmó el fallecimiento de Guillermo Smythe, el hombre que le crió y amó incondicionalmente desde niña. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Han sido unos días llenos de angustia para Grettell Valdez, quien la pasada semana anunciaba que su padre, Guillermo Smythe, respetado actor también, había sufrido muerte cerebral en México. El protocolo ante tal situación en el país conlleva la posterior desconexión de las máquinas y la espera a que sus órganos dejen de funcionar. Dos días después del proceso, la actriz ha confirmado la triste noticia de su fallecimiento en las redes sociales con una imagen y un mensaje cargado de amor para el que ella consideró su padre. No lo fue biológicamente pero sí a nivel espiritual. El señor Guillermo fue quien le crió y dio todo el amor desde niña hasta la actualidad, siendo su mayor cómplice y mejor consejero en los momentos claves de su vida. "Fuiste un gran guerrero luchando hasta el último momento. Para mí es muy complicado dejarte ir, fuiste mi padre en toda la extensión de la palabra, nunca dejaste de cuidarme y amarme, gracias por enseñarme que la vida siempre se vive con amo, crecí admirándote y tú fuiste quien me motivó a lograr mis sueños y ser lo que ahora soy, tu talento en el escenario fue mi mejor ejemplo, te amo me vas hacer mucha falta, pero sé que nos volveremos a ver", escribió con mucho sentimiento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Padre de Grettell IG/Grettell También quiso agradecer al público por las múltiples muestras de cariño y los mensajes cargados de amor y consuelo que ha estado recibiendo en los últimos días. Arranca así una etapa de duelo en la que se apoyará en sus amores, su hijo y su pareja, Santino y Leo, y en su trabajo, su otra gran pasión. Todo el apoyo y el cariño para Grettell y su familia en estos difíciles momentos. Descanse En Paz, señor Smythe.

