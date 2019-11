Daniel Elbittar pierde a su padre el día del cumpleaños de su hijo Maximiliano El actor y cantante venezolano compartió un conmovedor mensaje a través de sus redes sociales dedicado a su padre, quien falleció víctima del cáncer. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Ayer, 14 de noviembre, debía de haber sido un día muy feliz para el actor y cantante venezolano Daniel Elbittar. Su hijo Maximiliano, fruto de su matrimonio con Sabrina Seara, cumplía tres años y su esposa y él le habían preparado una divertida fiesta para celebrarlo como se merece. Lo que no podía imaginarse el galán de El dragón (Univision) es que el aniversario de nacimiento de su primogénito se vería empañado por una triste y dolorosa noticia: la muerte de su padre, quien falleció este jueves en su Venezuela natal tras una dura lucha contra el cáncer que padecía. “Hoy se nos fue mi padre, hoy el día del cumpleaños de mi hijo”, escribió Elbittar en Instagram junto a una serie de imágenes en las que aparece junto a su progenitor. “Siempre te recordaré como el gran padre que fuiste, dándolo todo por tus hijos. Así te recordaré alegre y fuerte. Batallaste con todo papi y nosotros tus hijos, aunque tengamos el alma y corazón tristes, haremos todo lo que nos queda en vida para honrarte. Te amooooooo desde el fondo de mi corazón, aunque fui el hijo que más canas te saco jaja me enseñaste y me guiaste por el camino correcto. Te amo eternamente Papi. Vuela alto”, expresó Daniel. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fue a principios de octubre cuando Elbittar dio a conocer públicamente por medio de sus redes sociales la dolorosa noticia de que a su papá le habían diagnosticado un cáncer en el pulmón estación cuatro con metástasis cerebral y suprarrenal. Dada la crítica situación económica que atraviesa Venezuela, el artista pedía la colaboración de sus seguidores para poder hacer frente al costoso tratamiento que requería la enfermedad. “Es un momento bastante delicado y también la situación de mi país no nos ayuda porque casi todos los tratamientos que necesita no están allá por la escasez que hay, por todo lo que está sucediendo en el país, entonces por eso fue que subí la foto de mi papá solicitando un poco de ayuda porque también los seguros no se quieren involucrar ya en ese tipo de enfermedades cuando están en ese tipo de grado”, explicaba semanas atrás Daniel. Advertisement EDIT POST

Daniel Elbittar pierde a su padre el día del cumpleaños de su hijo Maximiliano

