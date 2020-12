Close

Carmen Villalobos recibe el golpe más duro de su vida en plena cúspide de su carrera La protagonista de Sin senos sí hay paraíso (Telemundo) atraviesa uno de los momentos más duros de sus 34 años de vida con el repentino fallecimiento de su progenitor. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El pasado viernes Carmen Villalobos publicó un mensaje en sus redes sociales que generó gran preocupación entre sus seguidores ya que en el la actriz colombiana reconocía, sin dar demasiados detalles, estar viviendo “momentos duros, difíciles, que queman el alma” y pedía a sus más de cinco millones de seguidores que oraran ‘mucho para que Dios haga su voluntad'. Este domingo, tras casi dos días de incertidumbre, la intérprete de 34 años reveló por fin la triste y dolorosa noticia que sacudió por completo su mundo: la muerte de su progenitor. Aún conmovida por el repentino fallecimiento de su padre, la actriz compartió un lindo mensaje en Instagram a modo de despedida en el que se deshace en elogios hacia el hombre de su vida. “Papi, siempre dije que de ti había heredado la disciplina al trabajo, la berraquera [entusiasmo], tu carácter y tu sonrisa, sonrisa que me acompañará siempre. Así como te veo en esta foto vivirás en mi memoria y en mi corazón. Hoy solo tengo palabras de agradecimiento para ti. Feliz de saber que te fuiste tranquilo y que solo tengo que cerrar mis ojos cada vez que quiera recordarte”, expresó Villalobos junto a una imagen de su niñez en la que aparece de lo más sonriente al lado de su progenitor. “En este momento tu alma está rodeada de una gran luz y de un amor gigante que estará contigo siempre. Te amaba y te amaré siempre. Descansa en paz papito”, concluyó la actriz. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las muestras de apoyo y solidaridad de sus incondicionales seguidores no se hicieron esperar. “Ahora tienes un angelito que te cuidara desde el cielo” o “estamos contigo, te cuidará como siempre lo hizo” fueron algunos de los miles de mensajes que inundaron las redes sociales. Sus compañeros de trabajo de Sin senos sí hay paraíso tampoco tardaron en arropar a Villalobos en este doloroso momento que atraviesa, entre ellos el escritor de la telenovela. “El cariño que has cosechado te dará fortaleza para afrontar esta prueba divina. Oramos por ti y por tu padre””, escribió Gustavo Bolívar en Instagram. Desde People en Español nos sumamos a las condolencias. ¡Mucha fuerza Carmen!

