Claudia Álvarez y su esposo Billy Rovzar sufren dolorosa pérdida: "Gracias por lo que hiciste por mí" La pareja ha despedido a Billy Rovzar, padre del productor, y suegro de la actriz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este fin de semana, Billy Rovzar anunciaba en sus redes la triste pérdida de su padre, Billy Rovzar, al que dedicó unas sentidas palabras en sus redes. "Te amo 'father'. Gracias por lo que hiciste por mí en esta vida y espero tener la oportunidad de devolverte todo en la próxima", escribió junto a una imagen de su progenitor. Los mensajes de condolencias y apoyo por parte de amigos, compañeros y fans no se hicieron esperar. Incluido el de su esposa y madre de sus hijos, Claudia Álvarez, su gran apoyo en estos y todos los momentos duros. Claudia Álvarez y Billy Rovzar Claudia Álvarez y Billy Rovzar sufren dolorosa pérdida | Credit: (Photo by Victor Chavez/Getty Images) "Lo siento mucho", expresó Marjorie De Sousa. "Lo siento Billy. Un abrazo grande", escribió Fernanda Castillo. "¡Bendiciones y mucha fortaleza! Un abrazo a ti y a tu familia Billy", le deseó Andrea Legarreta, entre otros muchos de la larga lista. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una despedida a la que también se unió Gina Díez Barroso, la mamá de Billy y expareja del empresario. Aunque estaban separados, su unión era impecable y así quiso honrarle en un mensaje cargado de amor y respeto. "¿Quién dice que no puede ser tu gran amigo alguien con el que estuviste casada y no funcionó? Billy Rovzar, mi primer esposo, el papá de mis tres primeros hijos, uno de los hombres más buenos que he conocido, siempre sonriendo, haciendo bromas y haciendo a la gente que conocía feliz. Con una gran espiritualidad y una enorme fe. Hoy su salud no le ayudó, ya no pudo luchar más y su salud se dio por vencida. Voló alto, hacia donde antes de él voló su hermano Alexis y poco después su mamá, ahí arriba donde solo ese gran ser supremo, Dios, te espera", lee el emotivo mensaje de Gina. Unas palabras que se corresponden con todo el amor que quienes conocieron a Billy aseguran que repartió a raudales. Descanse en Paz.

