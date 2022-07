Aracely Arámbula está de luto: Fallece su papá de forma repentina Aracely Arámbula se encuentra pasando un duro momento en su vida tras la pérdida de su padre de forma inesperada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aracely Arámbula está viviendo uno de los momentos más difíciles de su vida puesto que hace solo unos días su padre, Manuel Arámbula, falleció repentinamente debido a un infarto fulminante. El encargado de compartir la información fue el periodista Juan José Origel en el programa "Con permiso". Juan José asegura que se ha mantenido en contacto directo con la actriz durante este tiempo y quiso mandarle públicamente sus condolencias. Aracely Arámbula y su padre Aracely Arámbula y su padre | Credit: Instagram Aracely Arámbula "Le quiero mandar todo mi cariño… hablé con Aracely, con La Chule, porque falleció su papá", explicó Oriel, quien además informó sobre las causas del fallecimiento. "Yo lo traté muchísimo, un gran hombre, un señor buenísimo y le dio un infarto fulminante el domingo", detalló. Hasta el momento la actriz La doña habría decidido vivir su duelo rodeada tan solo de su familia y seres queridos ya que es muy celosa de su vida privada. No obstante, este mismo programa también aseguró que al mismo tiempo que lidia con la muerte de su progenitor, Aracely se contagió de Covid-19. Aracely Arámbula Aracely Arámbula | Credit: Mezcalent Origel reveló que incluso este contagió causó que se hiciera una pausa en las grabaciones de la telenovela La madrastra, pues la actriz no ha sido la única que ha dado positivo a esta enfermedad, ya que su coprotagonista, Andrés Palacios, también resultó positivo. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN La conexión de Aracely con su papá era muy fuerte, hay que recodar que en numerosas ocasiones la intérprete declaró que Manuel Arámbula era la figura paterna que sus hijos, Miguel y Daniel, tenían ya que convivían todos juntos de manera habitual. En estos momentos la artista se encuentra enfocada en su trabajo, algo que seguro le ayudará a lidiar con el dolor. La madrastra, melodrama que protagoniza, se estrenará en México el lunes 15 de agosto por el canal Las Estrellas y próximamente en Estados Unidos por Univision.

