Adele de luto por la muerte de su padre Fuentes cercanas a la cantante británica aseguran que está “muy conmocionada” por la muerte de su progenitor, con el que mantenía una relación complicada. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La cantante Adele se encuentra de luto por la muerte de su padre Mark Evans a los 57 años tras una larga enfermedad. Una fuente anónima le dijo al diario The Sun que la cantante estaba "muy conmocionada" por el fallecimiento de su progenitor, a pesar de la turbulenta relación que mantuvieron. Evans, quien padecía de cáncer de intestino, estuvo ausente durante la mayor parte de la vida de la intérprete británica luego de abandonara a su familia cuando Adele tenía 3 años, agregó el rotativo. Adele Credit: Max Mumby/Indigo/Getty Images Evans atribuyó al alcoholismo su decisión de dejar a su familia, siempre según el periódico británico. En 2013 afirmó que se había reconciliado con la cantante, quien recientemente celebró sus 33 años, algo que su hija negó. "Yo era un padre podrido en un momento en que ella realmente me necesitaba. Bebía dos litros de vodka y siete u ocho vasos de [cerveza] Stella todos los días. Bebí así durante tres años ... profundamente avergonzado de lo que me había convertido y sabía que lo más amable que podía hacer por Adele era asegurarme de que nunca me viera en ese estado", aseguró en una entrevista con The Sun. Mark Evans, Father of singer Adele Adkins. Credit: Alamy/The Grosby Group "No estuve presente cuando debería haberlo estado y lo he lamentado cada segundo de cada día hasta este momento ahora. Me desgarra por dentro", agregó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En las palabras de agradecimiento cuando recibió el Grammy al álbum del año en 2017, dejó claro lo que sentía por su padre. "Gracias a mi mánager [Jonathan Dickins] porque el regreso, por así decirlo, fue completamente planeado por él. Y lo ejecutaste increíblemente, y te debo todo", dijo. "Llevamos 10 años juntos y te amo como si fueras mi papá. Te amo tanto. No amo a mi papá, eso es lo que pasa. Eso no significa mucho. Te amo como amaría a mi papá".

