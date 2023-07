Muere el papá del actor Juan Carlos García: "Nos toca aprender a vivir con el dolor" El intérprete de telenovelas como La viuda joven y Entre tu amor y mi amor, ha compartido la triste noticia con emotivo mensaje. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Juan Carlos García Juan Carlos García pierde a su papá | Credit: Foto Juan Carlos García: Youtube/Luis Olavarrieta entrevista Foto papá/Instagram Juan Carlos García El actor Juan Carlos García informaba este sábado desde las redes sociales del triste fallecimiento de su padre, quien vivía en Venezuela. El artista venezolano le despedía en un mensaje lleno de amor y agradecimiento por toda una vida de enseñanzas y ejemplo. "Vuela alto, mi viejo querido y encuéntrate con mamá. Gracias todo lo que nos diste, siempre te recordaremos así, con tu sonrisa hermosa y tu sentido de humor", escribió junto a una imagen familiar. Desafortunadamente, vivir en la distancia no les permitió estar todo lo cerca que hubieran querido, y así se lo expresó el actor de telenovelas como La viuda joven o La virgen de la calle en una entrevista reciente al periodista Luis Olavarrieta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Eso me parte el alma y me hace sentir cierta culpabilidad de decir, '¿por qué no estoy allá con mi hija, con mi esposa? Pero a la vez, yo estoy tratando de construir algo para mí, así como a él le tocó irse de España y dejar allá a su mamá y venirse con su papá", expresó entre lágrimas. Pero como el amor no entiende de distancia, él siempre estuvo pendiente de su progenitor, por eso hoy, su despedida es especialmente dura. "Ahora nos toca aprender a vivir con el dolor de tu partida, pero sabiendo que ahora tenemos dos ángeles que nos cuidan, TE AMO Y TE AMARÉ SIEMPRE, VITUCO", concluyó su mensaje. Descanse en Paz.

