Bryan Randall, novio de la actriz Sandra Bullock muere a los 57 años de edad El exmodelo y fotógrafo padecía Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) desde hace tres años, los detalles aquí Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sandra Bullock and Bryan Randall Credit: Jackson Lee/GC Images Tras una batalla de tres años contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA por sus siglas en español y ALS por sus siglas en inglés), Bryan Randall, quien fuera la pareja de Sandra Bullock desde hace ocho años murió a los 57 años. "Con gran tristeza compartimos que el 5 de agosto, Bryan Randall falleció en paz después de una batalla de tres años contra ALS", compartió su familia. "Bryan decidió desde el principio mantener en privado su [batalla] y nosotros que lo cuidamos hicimos todo lo posible para cumplir con su pedido", dijo la familia del fotógrafo a través de un comunicado obtenido por People. "Estamos inmensamente agradecidos con los médicos que navegaron con nosotros y con las asombrosas enfermeras que se convirtieron en nuestras compañeras de cuarto, a menudo sacrificando a sus propias familias para estar con la nuestra. En este momento pedimos privacidad para llorar y hacer frente a la imposibilidad de despedirnos de Bryan". Bryan Randall y Sandra Bullock Bryan Randall y Sandra Bullock | Credit: Backgrid/The Grosby Group; Arturo Holmes/WireImage Bullock y Randall se conocieron durante una sesión de fotos, cuando Randall retrató a Louis, el hijo de la actriz. Un año más tarde, la pareja compartió que mantenían una relación amorosa. De hecho, hicieron su primera aparición pública en la boda de Jennifer Aniston y Justin Theroux. Durante una de sus apariciones en Red Table Talk, la protagonista de películas como The lost city y Bird box confesó que por fin había encontrado a su príncipe azul. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Encontré el amor de mi vida. Compartimos dos hermosos hijos: tres hijos, la hija mayor [de Randall y Louis y Laila por parte de Bullock]. Es lo mejor que he tenido", dijo la artista quien recalcó que el fotógrafo era un excelente ejemplo para sus hijos. "Tengo un compañero que es muy cristiano y hay dos formas diferentes de ver las cosas. No siempre estoy de acuerdo con él y él no siempre está de acuerdo conmigo… Soy terca, pero a veces necesito sentarme y escuchar y decir: 'Lo dices de manera diferente, pero queremos decir exactamente lo mismo'", dijo. En lugar de flores, la familia de Randall pide que se hagan donaciones a la Asociación ALS y al Hospital General de Massachusetts. La Esclerosis Lateral Amiotrófica es una enfermedad que afecta las células nerviosas motoras, al desgastarse ya no pueden enviar mensajes a los músculos lo que provoca inmovilidad. ¡En paz descanse!

