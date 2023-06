Muere Nicolas Coster, el actor de una las telenovelas más largas y exitosas de Estados Unidos El intérprete formó parte de Santa Bárbara, que contó con 2137 episodios. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Nicolas Coster Nicolas Coster | Credit: (Photo by Bill Nation/Sygma via Getty Images) El mundo de la televisión se ha despertado con la triste noticia del fallecimiento del veterano actor Nicolas Coster, a los 89 años. Conocido por una gran mayoría por su larga trayectoria televisiva y, especialmente, por su participación en la longeva telenovela diurna en la televisión norteamericana, Santa Bárbara, en la que interpretó al inolvidable, Lionel Lockridge, Era su hija, Dinneen Coster, quien hacía el triste anuncio en las redes. "Con gran tristeza estoy publicando esto. Nicolas Coster falleció esta noche en un hospital de Florida. Por favor, recuérdenlo como un gran artista. ¡Era el actor de un actor! ¡Siempre será mi inspiración y sé lo afortunada que soy de tener un padre tan bueno! Qué descanse en paz." Por su parte, la agente de Coster, Chrystal Ayers, expresó a CNN en Español que murió por complicaciones originadas por el cáncer que padecía. Compañeros y amigos también han querido celebrar su vida y exitosa carrera. Entre ellos, Adolfo Martínez, su compañero en Santa Bárbara. "Fue un honor trabajar en su compañía, siempre llevaré su amistad y fortalezas cerca de mi corazón", escribió en su perfil de Facebook quien interpretara a Cruz Castillo en la famosa serie de la NBC. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A sus espaldas contaba con más de un centenar de trabajos en la pequeña y gran pantalla, entre ellos, la serie de televisión de la NBC Somerset, The secret storm, en sus comienzos, As the world turns y Another World. En el año 2021, Coster publicó sus memorias, Another Whole Afternoon. Hoy, sus seres queridos y seguidores le despiden. Descanse en Paz.

