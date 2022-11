Se aclara muerte del músico mexicano Javier Juárez Fabila durante un concierto Un percance ocurrido durante una presentación que ofrecía Javier Juárez Fabila resultó mortal y se dan los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 5 de noviembre de 2022 surgió el rumor del fallecimiento de Javier Juárez Fabila. Ahora, se confirma que, efectivamente en esa fecha, el músico mientras ofrecía un concierto en México. De acuerdo con las versiones conocidas públicamente, el famoso estaba dando una presentación, junto a los miembros de una orquesta, cuando una persona alcoholizada irrumpió en el escenario y ocasionó una trifulca, el músico en su intento por defender asus compañeros sufrió una caída que le ocasionó la muerte. Ahora, se da a conocer la verdad de lo sucedido a este hombre de origen mexicano. Ahora, dos excompañeros de Juárez Fabila, Ricardo Bordonio y Fernando Castillo, vocalistas del grupo Los Yaguarü del cual formó parte, hablan de lo ocurrido a su amigo. "Nos informaron que estaba trabajando y una persona se subió al escenario, se tropezó y, desgraciadamente, arrasó con nuestro excompañero y lo tiró", explicó Ricardo Bordonio al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). Javier Juárez Fabila Javier Juárez Fabila | Credit: Facebook/Javier Juarez Fabila "Hay gente que no tiene nada qué hacer arriba de un escenario y desgraciadamente provocó este accidente", agregó. "Desgraciadamente, el golpe que se llevó fue lo que ocasionó su muerte". La versión fue confirmada por el otro vocalista de Los Yaguarú, Fernando Castillo. "Fue un golpe muy fuerte en la cabeza porque cayó de frente porque ¡pam! Sí se lastimó", mencionó. "En el transcurso, de que lo recogieron para [llevarlo] al hospital fue que falleció". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así, enviaron su apoyo a los familiares a Javier Juárez Fabila, cuyo funeral se llevó a cabo hace unos días. "Estuvo doce años trabajando con nosotros, pero seguía siendo un buen compañero, buen músico. Que más podemos decir. Simplemente, nuestras condolencias a toda su familia", dijo Bordonio. "No tuvimos la oportunidad de estar en su sepelio, pero desde aquí les enviamos nuestras condolencias a su familia".

