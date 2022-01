Muere músico argentino Martín Carrizo tras luchar contra importante padecimiento Por varios años, Martín Carrizo lidió con una difícil situación; incluso, declaró que no creía que pasaría la pasada Navidad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este martes 11 de enero de 2022, falleció Martín Carrizo tras lidiar, por años, con la enfermedad degenerativa de tipo neuromuscular que va provocando una parálisis muscular progresiva que lleva por nombre Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Desde 2015 el músico argentino tuvo que luchar contra este padecimiento. La noticia de su muerte fue confirmada por su hermana Cecilia Caramelito Carrizo. "Decime por favor por dónde sigo. Gracias queridos y queridas por tanto cariño, ayuda y apoyo incondicional. Le hicieron muy bien cada día Infinitas gracias", mencionó Caramelito en su cuenta de Instagram. "Martín falleció hoy 11 de enero a la madrugada. Su amor, su sonrisa, su música queda en nosotros para siempre". Quien fuera baterista de Gustavo Cerati, el pasado 3 de enero cumplió 50 años y, aquel día, dedicó un conmovedor mensaje. "¡¡¡Hoy es mi Cumpleaños!!! La verdad pensé que no pasaba de Navidad pero acá estoy, estoy terminando de trazar un nuevo protocolo para seguir buscando mi cura definitiva. ¡¡¡El 2022 me da muchas esperanzas!!! Sigo latiendo y respirando. ¡¡Les dejo este video, a mi me encanta perdón el sonido esta grabado con una camarita de fotos!! Los amo y Feliz 2022", mencionó en la misma red social. Acompañó el mensaje con un video donde se le ve tocando la batería. Martín Carrizo Credit: Martín Carrizo Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Martín Carrizo era ingeniero de sonido y productor musical. En 1991, fundó la banda de metal conocido como A.N.I.M.A.L., con la que realizó tres discos. Era considerado uno de los mejores bateristas de su país en los últimos 20 años y colaboró con otros famosos como Walter Giardino Temple, Indio Solari y Pr3ssiøn, entre otros. Sus funerales se realizaron este miércoles 12 de enero en su natal Buenos Aires, Argentina. Le sobreviven sus tres hijos Laura, Benjamín y Miranda.

