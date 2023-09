Muere el billonario Mohamed Al-Fayed, el que fuera suegro de Lady Di El padre de Dodi Al-Fayed, en su momento prometido de la Princesa Diana, fallecía a los 94 años. Ha confirmado su familia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Justo cuando se cumplen 26 años de la muerte de su hijo, Dodi Al-Fayed, y la que fuera su pareja, Lady Di, ha fallecido el padre del empresario, Mohamed Al-Fayed. El billonario y previo dueño de los grandes almacenes Harrods, moría a los 94 años, tal y como ha informado su familia en un comunicado. "Doña Mohamed Al Fayed, sus hijos y nietos desean confirmar que su amado marido, su padre y abuelo, ha fallecido pacíficamente a una edad avanzada el pasado miércoles, 30 de Agosto, 2023", lee el escrito. Su equipo de fútbol Fulham, del que fue propietario, también lo anunció con unas sentidas palabras en las redes. Mohamed Al-Fayed y Lady Di Mohamed Al-Fayed y Lady Di | Credit: (Photo by Jayne Fincher/Getty Images) Además de por sus millonarios negocios y su papel en la alta sociedad, el magnate fue especialmente conocido por su lucha por descubrir toda la verdad entorno a la muerte de su hijo y la Princesa Diana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No calló ante la corona ni sus miembros, siendo incómodo en sus puestas en escena y comentarios. El millonario de origen egipcio quería demostrar la vinculación de los servicios secretos británicos con la fatal muerte de la pareja. Durante la siguiente década después de la tragedia, insistió una y otra vez en que hubo un complot para asesinar a Dodi y Diana, y en el que aseguraba había intervenido el entonces duque de Edimburgo, marido de Isabel II. Una posterior investigación en 2008 le quitó la razón dictaminando que lo ocurrido en el puente Alma, de París, había sido un accidente. La pareja abandonaba el Hotel Ritz de la ciudad del amor minutos antes de la catástrofe, en la que también murió Herni Paul, el chofer, quien conducía bajo los efectos del alcohol. Mohamed, poderoso empresario y también dueño del prestigioso hotel mencionado, tenía seis hijos, incluyendo a Dodi.

