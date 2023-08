Muere Mima, la abuelita de William Levy: "Siempre te tendré presente" El actor comunicó la triste noticia junto a una tierna foto de ambos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir "Mi Mima hermosa, te amo. Todo lo que soy es gracias a esta mujer", con este emotivo mensaje, William Levy describía a su abuelita hace un año. Lo acompañaba de un video lleno de amor y cariño de ambos dándose mimos y dedicándose palabras dulces. Desafortunadamente, el protagonista de Vuelve a mí (Telemundo) acaba de compartir la triste noticia de su partida a través de sus redes sociales. Junto a una tierna imagen de este momento del pasado, la despedía. "Te amo Mima. Te voy a extrañar mucho, siempre te tendré presente." William Levy William Levy despide a su abuela Mima | Credit: (Photo by Aldara Zarraoa/GC Images) IG/William Levy En numerosas ocasiones, William ha contado cómo creció rodeado de grandes y valientes mujeres, entre ellas su abuelita, su ejemplo a seguir y uno de sus primeros amores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "A ver, ¿quién es tu nieto favorito?", le preguntaba hace un año el actor cubano en un dulce video a su Mima querida. A lo que ella respondía acariciándole la cara: "Tú, mi niño lindo." Una de las múltiples imágenes que William llevará por siempre en su corazón y que muestra el inmenso amor que se profesaban. Además del artista, también su hija Kailey Levy escribió una dedicatoria a su bisabuela junto a una imagen de ambas dándose la mano. "Te amo muchísimo. Te extraño tanto. Sé que sigues entre nosotros y que siempre nos cuidarás", expresó la adolescente. Por su parte, Elizabeth Gutiérrez también reaccionó a la noticia en redes respondiendo al mensaje de William con una paloma y un corazón blanco. Descanse en Paz, Mima.

