Muere el legendario actor de Breaking Bad a los 83 años El veterano villano que dio vida al personaje de Héctor Tio Salamanca en la serie de Breaking Bad y Better Call Saul, falleció en Nueva York. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Breaking Bad Cast Credit: Photo by Jason Mendez/Getty Images | Photo by Frederick M. Brown/Getty Images Mark Margolis, quien interpretó al villano Héctor Tio Salamanca en las exitosas series de Breaking Bad y la precuela Better Call Saul, murió este jueves a los 83 años. Según Variety, la estrella de televisión falleció en el Hospital Mt. Sinai de la ciudad de Nueva York. Fue su hijo Morgan Margolis quien dio a conocer la noticia. Su manager, Robert Attermann rindió homenaje a su larga carrera y vida familiar en declaraciones al diario New York Post. Hasta el momento la causa de su muerte no se ha revelado. "Su dedicación a su oficio es evidente en los numerosos papeles memorables a los que dio vida, cautivando al público con su notable variedad y habilidad. Más allá de los logros en la pantalla de Mark, su comportamiento genuino y accesible ha hecho que sea un placer trabajar con él", dijo. Tanto como actor como persona, la excelencia perdurable y la naturaleza afable de Mark han dejado una impresión indeleble en aquellos que tienen la suerte de colaborar con él y conocerlo. De seguro que se le extrañará", concluyó. Mark Margolis Credit: Photo by Jason Mendez/Getty Images La carrera actoral de Margolis comenzó en los años setenta con papeles secundarios en Going in Style y Dressed To Kill. Uno de sus roles más importantes fue en el clásico filme Scarface de 1983 como el mafioso Alberto the Shadow, quien colabora con el protagonista Tony Montana (Al Pacino). A partir de ahí tuvo papeles secundarios en una larga lista de películas, como Ace Ventura: Pet Detective o 1492: Conquest of Paradise, y series, como The Equalizer, Mancuso, FBI o Law & Order. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero fue Breaking Bad que marcó un antes y después en su carrera. Su rol como líder de un cártel mexicano como Héctor Tio Salamanca, quien principalmente se comunicaba a través de miradas y gruñidos al estar postrado en una silla de ruedas como consecuencia de un ataque al corazón. Su magistral interpretación le mereció una nominación al Emmy en 2012.

