¡Muere Mark Lanegan, icónica figura del rock, a los 57 años! ¡Demasiado joven! El mundo de la música llora la pérdida del célebre compositor y precursor del grunge, quien ya descansa junto a su mejor amigo, Kurt Cobain. Aquí los detalles de la tragedia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El vocalista de Screaming Trees Mark Lanegan, quien también fue miembro de Queens of The Stone Age, ha muerto con tan solo 57 años. Así lo indicaron desde las propias redes del famoso ídolo de la música: "Nuestro querido Mark Lanegan falleció esta mañana en su hogar de Killarney, Irlanda. Un cantante, escritor, autor y músico amado, tenía 57 años y le sobrevive su esposa Shelley", anunciaron. No se especificaron las causas de la muerte de este colaborador de infinidad de grandes figuras como Kurt Cobain, Moby, Neko Case, Isobel Campbell, The Armed y muchos más: "No hay más información disponible por el momento. Les pedimos respeto a la privacidad de la familia", finalizó el texto compartido. Mark Lanegan Credit: Sylvain Lefevre/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Varios medios apuntan a que fueron complicaciones derivadas de la COVID, enfermedad que padeció el año pasado, aunque nadie cercano a su entorno ha confirmado o desmentido los rumores que corren acerca de los motivos de su fallecimiento. Según se había comentado con anterioridad, Lanegan llegó a estar en coma en varias ocasiones y perdió el oído de forma temporal, aunque hace unos meses afirmó que estaba muy recuperado. También padecía de problemas renales, algó que él mismo contó en su libro Devil in a coma. Mark Lanegan Credit: Sylvain Lefevre/Getty Images Tuvo muchos problemas en su juventud, relató el medio español El Mundo, el cual afirma que a los 12 años ya enfrentó graves problemas con el alcohol y era adicto a las drogas antes de cumplir los 20, algo que le puso en apuros con la justicia en varias ocasiones. En la música encontró la paz: "Quería emoción, aventura, decadencia, depravación, todo o nada. Nunca hubiera encontrado nada de eso en este polvoriento y aislado pueblo de vacas. Si la banda podía sacarme, llevarme a esa vida que tanto anhelaba, valía la pena cualquier indignidad, cualquier dificultad, cualquier tortura", relató en sus memorias. Un talentoso artista que agotó su vida al máximo. Descanse en paz.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Muere Mark Lanegan, icónica figura del rock, a los 57 años!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.