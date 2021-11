Muere famosa cantante brasileña tras estrellarse el avión en el que viajaba La artista Marilia Mendoça, íntima amiga de la intérprete Anitta, fallecía a los 26 años junto a su tío, su productor, el piloto y el copiloto en este fatídico accidente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La famosa cantante brasileña Marilia Mendoça fallecía este viernes tras estrellarse la avioneta en la que viajaba junto a su tío, su productor, el piloto y el copiloto. Así lo ha confirmado el Cuerpo Militar de Bomberos del estado brasileño de Minas Gerais (CBMMG), lugar donde se produjo el siniestro. "El CBMMG confirma que el avión transportaba a la cantante Marília Mendonça y que se encuentra entre las víctimas mortales", han detallado en Twitter. El equipo de la cantante, que estaba nominada a los próximos Latin Grammy, también ha compartido un comunicado dando a conocer la tragedia a través de un escrito en las redes de la artista, toda una estrella de sertanejo, la versión brasileña de la música country. "Con profundo pesar confirmamos la muerte de la cantante Marilia Mendonça, su productor Henrique Ribeiro, su tío y consejero Abicieli Silveira Dias Filho, el piloto y el copiloto del avión, cuyos nombres protegeremos en este momento. El avión salió de Goiânia con destino Caratinga, donde Marília hubiera tenido una actuación esta noche", dice parte del mensaje. La noticia ha tenido un impacto inmediato en sus fans, familiares y amigos del medio como es el caso de Anitta, quien publicó un escrito lleno de dolor despidiendo a su colega del alma. "¡Dios mío no puedo creer lo que pasó! ¿Por qué este accidente, por Dios?... Qué pérdida Señor, qué pérdida, estoy devastada", escribió la artista en sus redes al conocer la noticia. Además, ofreció ayuda a su familia y, por supuesto, su hijo Leo, para todo lo que puedan necesitar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También el cantante Ricky Martin expresó sus condolencias ante la catástrofe. "Terrible pérdida, mucha fuerza", escribió afectado en IG. El shock ha sido tal que hasta el presidente brasileño Jair Bolsonaro ha lamentado la noticia en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter. "La sensación es que hemos perdido a alguien muy cercano, ya que Marilia siempre ha estado presente en nuestras vidas a través de sus canciones", comunicó el mandatario. Marilia era una de las grandes voces de su país cuya prometedora carrera se abría paso más allá de sus fronteras. Deja un gran legado musical en sus fans y de amor en quienes la quisieron. Que En Paz Descanse.

