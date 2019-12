¿De qué murió Marie Fredriksson, vocalista del grupo Roxette? Marie Fredriksson, vocalista del grupo pop Roxette, falleció a los 61 años. Esta es la causa de su muerte. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El mundo de la música se ha vestido de luto por el fallecimiento de Marie Fredriksson, vocalista del grupo sueco de música pop Roxette. La rubia falleció este lunes 9 de diciembre a los 61 años, según confirmaron portavoces de la empresa Dimberg Jernberg Management por medio de un comunicado. Fredriksson sucumbió a un cáncer contra el que luchó por más de diecisiete años, según indica People. En el 2002, la banda entró en receso cuando a la cantante le diagnosticaron un tumor en el cerebro. Este le fue removido, pero el tratamiento le ocasionó ceguera permanente en un ojo. El grupo Roxette saltó a la fama en la década de los ochenta por éxitos como “Joy Ride”, “Listen to Your Heart” e “It Must Have Been Love”, que a la fecha acumulan cientos de millones de vistas en YouTube y que son clásicos de la música pop del siglo XX. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “It Must Have…” los catapultó a la fama al formar parte de la banda sonora de la cinta Pretty Woman (1990), protagonizada por Julia Roberts. En el 2009 y tras la pausa ocasionada por su diagnóstico inicial de cáncer, Fredriksson se reincorporó a Roxette para realizar la gira The Neverending Tour, que duró siete largos años. El grupo también publicó tres álbumes más. “El tiempo pasa tan rápido. No fue hace mucho que pasábamos días+noches en mi apartamentito compartiendo sueños imposibles”, expresó por medio de un tuit Gessle, compañero de Frederiksson en la banda por más de treinta y cinco años. “Ha sido un honor conocer tu talento y generosidad”. A la artista le sobreviven su esposo Mikael Bolyos y sus dos hijos Oscar Mikael, de 23 años; e Inez Josefin, de 26. Que en paz descanse. Advertisement

