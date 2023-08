Muere hija del cantante Luis Ángel El Flaco María Fernanda, hija de Luis Ángel El Flaco falleció el lunes 14 de agosto de 2023, tenía 21 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luis Angel "El Flaco" Credit: Luis Angel "El Flaco" Instagram El lunes 14 de agosto de 2023, se dio a conocer que María Fernanda, hija adoptiva de Luis Ángel El Flaco había fallecido. Los hechos ocurrieron, a las 5:30 horas, tiempo local, en Sinaloa, México, donde la joven de 21 años se ahogó en el mar frente al Hotel Riu. En el informe oficial, que dieron a conocer medios de comunicación locales, se menciona que la chica murió en Playa Cerritos, Mazatlán, en la zona conocida como Estero del Yugo, cuando cayó al agua, junto a otra persona, quien pudo ser rescatada por personal socorrista. Sin embargo, María Fernanda no corrió con la misma suerte. La muchacha es hija de Maricruz Robles, ex pareja de quien fuera integrante de Recoditos. Pese a ello, el famoso siempre la consideró como su propio vástago y pese a la separación siguió fungiendo como un padre para ella. Así, que no dudó en dar a conocer la triste noticia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estimados amigos, familia y compañeros de la prensa. Con una profunda tristeza tengo que comunicar la partida de mi amada hija María Fernanda", mencionó en un comunicado que dio a conocer su equipo en Facebook. "Es el dolor más grande que uno puede sentir. Agradezco todos los mensajes de apoyo y amor que he recibido, más adelante podré contestarlos. Ruego comprensión por el profundo dolor de este duro momento y agradeceré su empatía para respetar mi privacidad. Gracias por su comprensión. Luis Ángel Franco". Luis Angel "El Flaco" Credit: Luis Angel "El Flaco" Facebook Las condolencias no se hicieron esperar por parte de familiares, amigos y colaboradores de Luis Ángel Franco El Flaco. De momento, se desconoce cuándo y cómo se llevarán a cabo los funerales de María Fernanda.

