Muere la primera actriz y gran villana de telenovelas Marcela Ruiz La dama de la televisión, el cine y el teatro argentino será recordada por historias inolvidables como Perla negra, Chiquititas y Antonella, entre otras. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Marcela Ruiz Fallece la actriz, Marcela Ruiz | Credit: IG/Marcela Ruiz El mundo de la televisión y las grandes historias de telenovela se visten de luto tras conocerse la noticia del fallecimiento de una de sus grandes musas, la primera actriz Marcela Ruiz. La intérprete argentina fallecía a los 79 años, tal y como anunciaba la Asociación Argentina de Actores en su sentido pésame en redes. "Con gran dolor despedimos a la actriz Marcela Ruiz, quien llevó adelante una destacada trayectoria en televisión, cine y teatro. Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este momento de tristeza. Su deceso se produjo el 8 de julio", lee el escrito. La conocida por muchos como la mala de las telenovelas por sus fuertes papeles en hitos mundiales de este género como son Chiquititas, Perla negra, Celeste, siempre Celeste o Antonella, desprendía ese aire sofisticado que aportaba a cada personaje. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su pasión por esta profesión le llega desde la escuela, un amor al arte que se extendió a otros sectores como el teatro y el séptimo arte. Fue precisamente en la pantalla grande donde participó en cintas como Yo soy sola, El fondo del mar, Revancha de un amigo y Correccional de mujeres, entre otras. "El viento, sinónimo de libertad", escribía en su último post en Instagram el pasado mayo. En él desbordaba una gran sonrisa, la misma que han recordado sus seguidores, quienes le han dedicado preciosos mensajes al conocer su inesperada partida. "Siempre te recordaré con esa sonrisa eterna", "El cielo es tuyo", "Tan amorosa, tan cálida", "Tan humilde y tan grande", "Gracias por tu talento y tu calidad humana", "Una mujer tan noble", "la mejor actriz", escribieron tan solo algunos, destacando su humanidad y gran corazón. Descanse en Paz.

