Muere el reconocido actor mexicano Manuel Ojeda, el villano de las telenovelas El legendario actor Manuel Ojeda, que alcanzó la fama a finales de los años setenta, dio vida a lo largo de su prolongada carrera a multitud de personajes en teatro, cine y televisión. Tenía 81 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El mundo del espectáculo está de luto por la repentina muerte del primer actor mexicano Manuel Salvador Ojeda, quien falleció la mañana de este jueves a los 81 años. El anuncio fue hecho por la Asociación Nacional de Actores a través de sus redes sociales. "La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Manuel Salvador Ojeda 'Manuel Ojeda', miembro de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en Paz", informó la organización en su cuenta de Twitter. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Manuel Ojeda Manuel Ojeda | Credit: Mezcalent.com El actor alcanzó la fama en los años setenta por su participación en cintas como Calzonzín Inspector, La casa del sur, El elegido y Celestino. En 1977 se ganó el reconocimiento del público y colegas consiguiendo su primer premio Ariel por su personaje en El apando. Si bien gozó de una prolífica carrera en teatro, su debut en la pantalla chica en 1978 hizo que se ganara el respeto y admiración del gran público como el villano de las telenovelas en más de cincuenta títulos, incluyendo la legendaria El vuelo del águila, junto Humberto Zurita, Jacqueline Andere y Patricia Reyes Espíndola. A principios de este año, participó, junto a la primer actriz Ana Martin, en el melodrama Corazón guerrero, donde compartió créditos con la nueva ola de artistas, como Alejandra Espinoza, Karena Flores y Gonzalo García Vivanco. "Descansa en paz mi adorado Manuel Ojeda, fuerza a tu familia", expresó Martin en su cuenta de Twitter. Por el momento, se desconoce la causa de muerte.

