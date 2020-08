Muere Manuel 'El Loco' Valdés a los 89 años El legendario actor y comediante Manuel El Loco Valdés falleció este viernes tras una dura lucha contra el cáncer que lo aquejaba desde hace más de tres años. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El comediante y actor mexicano Manuel El Loco Valdés, padre del cantante Cristian Castro, murió a los 89 años la madrugada de este viernes tras una dura lucha contra el cáncer que lo aquejaba desde hace más de tres años. Su hijo Pedro Valdés Larrañaga informó del fallecimiento en un mensaje en redes sociales. “Gracias siempre por todo. Te amo. Que tu camino sea luminoso. Ahora eres eterno. Gracias, gracias y más gracias. Te adoro padre hermoso”, dijo en Facebook junto a una fotografía de juventud del actor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien no se ha precisado la causa de la muerte, lo cierto es que Valdés había sufrido graves problemas de salud en los últimos años. El actor reveló en abril de 2017 que se le había diagnosticado un cáncer de la piel tras descubrírsele un tumor en la frente, con lo que empezó un duro período de intervenciones, tratamientos y hospitalizaciones. “Hace un tiempo me salió un granito aquí en la frente, no le hice caso, hasta le hice una canción”, reveló entonces a la prensa el actor con su característico sentido del humor. “Me revisé, me fui con el dermatólogo y me dijo que era necesaria una biopsia”. Image zoom Mezcalent.com Más de dos años después, el comediante se sometido a una cirugía óptica debido a problemas con su ojo derecho. Desde entonces, había sufrido varias complicaciones de salud. A mediados de agosto tuvo que ser hospitalizado de emergencia a causa de una neumonía. De acuerdo a su nieto Iván Valdés, su abuelo había sido intubado para drenarle los pulmones. Su hijo Manuel G. Valdés confirmó que la salud de su legendario padre estaba frágil. El comediante nacido en Ciudad Juárez, Chihuahua, y hermano de los reconocidos actores German Tin Tan Valdés y Ramón Valdés, destacó en la televisión mexicana de los años setenta con un peculiar sentido del humor que lo hizo triunfar en programas como Ensalada de locos, La carabina de Ambrosio y El show del Loco Valdés. Entre sus amoríos más famosos fue el que sostuvo con la actriz y presentadora Verónica Castro, con la que tuvo a su hijo Cristian.

