Muere la mamá de Andrea Legarreta: "Nuestro corazón y alma están destrozados" La actriz compartió la triste noticia y dedicó conmovedor mensaje a su progenitora. "Mami, no esperaba despedirte tan pronto". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con una imagen de varias manos sosteniéndose y otras fotografías entrañables de su mamá Isabel, Andrea Legarreta compartía la triste noticia de su partida. Lo hacía en la noche del domingo en sus redes sociales y con un mensaje conmovedor dedicado a uno de los grandes amores de su vida, su cómplice y compañera en las buenas y en las malas. "Nuestro corazón y alma están destrozados… Nuestra reina ahora estará mirándonos con sus dulces ojitos como estrellas desde el cielo… Mami no esperaba despedirte tan pronto… No te decimos adiós porque sé que siempre vivirás en nosotros. En nuestro corazón. En nuestra alma. En el brillo de nuestros ojos. No me alcanza la vida para agradecer tu amor infinito", comienza su dedicatoria. Andrea Legarreta Andrea Legarreta despide a su mamá | Credit: IG/Andrea Legarreta Una noticia que llega apenas horas después de que la propia Andrea publicara otro post felicitando a sus papis por su 57 aniversario de casados y deseándoles salud. "Los amo y amaré por toda la eternidad. ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Felices 57 a mi ojitos de cielo y mi Chabelita hermosa! Dios me los mantenga, ¡con salud y larga vida!", le expresaba en este escrito tan emotivo. La próxima noticia ha sido la inesperada marcha de su amada Chabelita. La actriz solo pudo agradecerle por una vida tan plena y llena de amor de madre. "¡Porque gracias a ti me levanté en medio del dolor y los días malos! ¡Gracias por ser nuestra porrista oficial! Por regalarnos paz con tu dulce mirada que voy extrañar tanto. ¡Gracias por darme la vida! ¡Sin duda nos tocó la mejor mamá! ¡Cuánto amor nos regalaste a mis hermanos y a mí! ¡A mi papi! ¡A tus nietos! ¡A tus hermanos! Fuiste la mejor hija y ahora estarás con tu mamita y tus hermanas. Con mi abuelo y todos tus seres amados que se adelantaron", prosiguió Andrea, quien este año también anunció su separación de Erik Rubín. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Entre sus palabras, también hubo una promesa. La de ser feliz, reír y disfrutar de la vida, como ella siempre le enseñó. "Te juro que me dedicaré a ser feliz y honrar tu vida. Todos lo haremos… ¡Sé que te gusta verme sonreír y luchar por mis sueños. Y eso haré amorcito! ¡Seguir adelante a pesar de que mi corazón esté destrozado! Todos lo haremos por ti amor. Como quieres vernos. Cómo me decías siempre 'TÚ SIEMPRE PUEDES' y eso haremos por ti mi reina." La honrará siempre con una sonrisa, pero igual reconoció estar desolada por no poder hacer todas esas cosas que tenían pendientes. "Algún día estaremos todos juntos de nuevo amor para no separarnos nunca. Hoy nuestra estrellita estará iluminando el cielo. Nuestro cielo… ¡¡Ay mamita me duele el corazón!! ¿Cómo juntar esos pedazos? ¡Nos faltó TANTO! Más besos y abrazos de esos donde decías que te quedarías con mi esencia. Me quedo con la tuya. Nos faltaron lugares hermosos para visitar y ver cómo se hacen grandes tus ojitos y tu sonrisa con cada belleza que ibas descubriendo. Siempre nos faltará tiempo contigo amorcito lindo", añadió. Descanse en Paz.

