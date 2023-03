Fallece Doña Guadalupe Moreno Herrera, la mamá de Victoria Ruffo La matriarca partía el 8 de marzo, según informó Sergio Baños, Presidente Municipal Constitucional de Pachuca de Soto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La actriz Victoria Ruffo y su familia acaban de sufrir la dolorosa pérdida de Guadalupe Moreno Herrera, madre de la artista mexicana. Ha sido Sergio Baños, Presidente Municipal Constitucional de Pachuca de Soto, quien así lo confirmaba a través de un mensaje de condolencias en su página oficial de Facebook. "La familia Baños Montaño lamenta la sensible pérdida de la señora Guadalupe Moreno Herrera. Uniéndonos en oración a nuestros amigos Victoria Ruffo y Omar Fayad. Q.D.E.P.", escribió junto a la esquela. Otros medios relevantes como el programa de entretenimiento, De primera mano, de Imagen Televisión, también daba a conocer la triste noticia y ofrecía sus condolencias a la familia. "Fallece Doña Guadalupe Moreno Herrera, madre de la actriz Victoria Ruffo. QEPD", lee el post en la cuenta de Twitter del show. Hasta el momento de este artículo, ni la protagonista de La Madrastra y Corona de lágrimas, ni sus hermanas, han compartido mensajes públicos sobre lo sucedido. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde su perfil en Instagram, Victoria siempre ha presumido a su madre. Su más reciente publicación juntas fue en navidad, una amorosa imagen familiar en la que también estaban sus hermanas, Gaby y Marcela. Victoria Ruffo y su mamá Victoria Ruffo y su mamá Guadalupe | Credit: IG/Victoria Ruffo Guadalupe siempre fue un pilar fundamental en esta familia de mujeres a las que motivó e animó a que se preparasen profesionalmente y fueran independientes. Gaby logró convertirse en una de las caras más famosas y queridas de la televisión de los años 90, mientras que Victoria brilló como actriz ganándose el título de la 'Reina de las telenovelas'. Marcela, su otra hermana también triunfó en televisión, pero detrás de cámaras, como productora. Tres hermanas muy unidas que hoy dicen adiós a su gran ejemplo, su mamá. Descanse en Paz.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Fallece Doña Guadalupe Moreno Herrera, la mamá de Victoria Ruffo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.