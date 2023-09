Muere la madre de Héctor Sandarti: "Hay fiesta en el Cielo y mi Gertie ya está en presencia del Señor" El conductor guatemalteco compartió la noticia con su público este viernes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las imágenes más entrañables que ocupan un lugar principal en las redes de Héctor Sandarti, son los viajes a Guatemala para visitar a su mamá, Gertie. En cada uno de ellos, se deshacía en besos, halagos y cariños hacia su progenitora, quien estaba delicada de salud. Hoy, ha vuelto a compartir entrañables fotografías junto a ella, pero por su partida. El presentador comunicaba a través de Instagram el fallecimiento de su madre, quien estaba a punto de cumplir 90 años. Tal y como había informado el conductor, Gertie padecía una demencia vascular de la que fue diagnosticada hace una década. Una enfermedad con la que se va perdiendo la memoria y las capacidades mentales. Héctor Sandarti Héctor Sandarti se despide de su mamá | Credit: IG/Héctor Sandarti "Hay fiesta en el Cielo y mi Gertie ya está en presencia del Señor. Mi madre estaba a 4 días de cumplir 90 años, razón por la cual mis hermanas y yo decidimos juntarnos en Guatemala para celebrar su vida. Y si, tal parece que era lo que ella estaba esperando para irse tranquila y en paz. Las circunstancias cambiaron, pero el motivo es el mismo. Hoy celebramos la vida de una mujer excepcional, que dejó huella en el corazón de todos los que la conocieron", escribió sobre su madre, a quien se dirigió con el amor de hijo que siempre le profesó en vida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Disfruta tu regreso a Casa, mi viejita hermosa. La tristeza de ya no tenerte con nosotros solo la alivia la paz de Dios que hoy tenemos en nuestros corazones. Te amo mamá, descansa en paz", termina su sentido escrito. Héctor Sandarti Héctor Sandarti despide a su madre | Credit: IG/Héctor Sandarti Colegas y compañeros del medio, además de sus seguidores, le transmitieron palabras de consuelo en estos difíciles momentos. "Un abrazo, mi Sandarti, lamento mucho la partida de tu mami. Fortaleza y luz", le expresó Adamari López. "Paz y aceptación", añadió María Celeste Arrarás", "Amigo, toda la luz. Tendrás un ángel más en el cielo", le escribió Chiquibaby, "¡Amigo te abrazo a la distancia! ¡Lo siento mucho! ¡Dios les dará la fortaleza que necesitan en momentos como estos! Te queremos", apuntó Rashel Díaz. Descanse en Paz, Gertie.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Muere la madre de Héctor Sandarti: "Hay fiesta en el Cielo y mi Gertie ya está en presencia del Señor"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.