Muere la madre del futbolista Ronaldinho a causa del coronavirus Doña Miguelina fallecía por complicaciones de salud derivadas del virus a los 71 años de edad. Que En Paz Descanse. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cuando el pasado 21 de diciembre Ronaldinho pedía oraciones para su madre a través de un mensaje después de contraer el coronavirus, se entreveía la gravedad de Doña Miguelina, de 71 años. "Queridos amigos, mi madre está con la COVID-109 y estamos luchando para que se recupera rápido. Está en un centro de tratamiento intensivo recibiendo todos los cuidados. Agradezco todas las oraciones, las energías positivas y el cariño de siempre. Fuerza mamá", publicaba. Después de dos meses de luchar por su vida en un hospital de la ciudad brasileña de Porto Alegra, la progenitora del astro del fútbol fallecía por culpa del virus este sábado. Entre el 2012 y 2013, Doña Miguelina enfrentaba un importante problema de salud, un cáncer del que la familia prefirió no dar más información. Para alegría de todos lo superó y pudo seguir disfrutando de la vida, de su familia y de los éxitos futbolísticos de su hijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La unión entre madre e hijo era especial. Ella fue su gran apoyo y mayor fan. De hecho, en 2005 fue ella quien le entregó el famoso Balón de Oro en el Camp Nou, el campo de fútbol del Barcelona, equipo para el que jugaba. En esta ocasión no pudo ganarle el pulso a esta enfermedad de la que se le derivaron otros problemas de salud. Varios clubs alrededor del mundo han compartido su pésame públicamente al futbolista y su familia. Todo el cariño y fuerza para ellos en estos duros momentos. QEPD.

