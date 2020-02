"Descansa en paz". Así fue la emotiva despedida de Eduardo Yáñez al anunciar el fallecimiento de su madre A través de una serie de fotos, el actor dijo adiós a su progenitora con un emotivo mensaje. Ella fue, sin lugar a dudas, uno de los grandes amores de su vida. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Suele hablar poco de su vida privada, pero si se trataba de su madre Eduardo Yáñez se deshacía en piropos y palabras bonitas para ella. Este domingo en la mañana, el primer actor informaba de la triste noticia del fallecimiento de María Eugenia, su gran apoyo en las buenas y en la malas. A través de sus redes sociales, Eduardo nos hacía partícipes de su marcha con un mensaje y un video que recogía algunos de los momentos más felices vividos a su lado. “Descansa en paz”, escribió junto a la publicación. La mujer tenía 82 años y actualmente vivía en un asilo con todo tipo de atenciones. El actor decidió ingresarla allí en 2017 al percatarse de que los cuidadores a los que había contratado para que la cuidaran en su ausencia la maltrataban. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Eduardo fue un hijo entregado que siempre estuvo pendiente tal y como han expresado en los mensajes de condolencia amigos cercanos al artista. “Fuiste un gran hijo”, le escribió la periodista Mara Patricia Castañeda. El amor hacia su mami era tal que en una entrevista al programa mexicano Venga la alegría llegó a decir que de chiquito quería casarse con ella. Era amor puro, un amor que siempre permanecerá en el corazón de Eduardo al que enviamos todo nuestro cariño y más sinceras condolencias. Descanse en paz. Advertisement

