Fallece la madre de Verónica Castro a los 85 años La actriz ha despedido a su progenitora Socorro Castro Alva con un conmovedor video lleno de imágenes para el recuerdo. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La señora Socorro Castro Alva, madre de Verónica Castro, ha fallecido este viernes 24 de abril a los 85 años de edad. La abuelita de Cristian Castro se encontraba en un hospital del Sur de la Ciudad de México, tal y como informa Despierta América. En estos tristes momentos, la actriz y cantante ha compartido un emotivo video que recopila los mejores momentos de Doña Socorro con su hija, su hijo José Alberto Castro y su nieto Cristian. Las entrañables imágenes van acompañadas del tema "Mi bien amada y yo", que en su día le dedicó el intérprete de "Azul". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las condolencias a la familia han sido una constante en redes desde que se diera a conocer esta noticia a primera hora del sábado. "Ella está en un lugar hermoso donde te cuidará", "Ya tienes un ángel en el cielo", "Has sido una hija hermosa y siempre has hecho todo lo posible por tu mami", decían algunos de los cariñosos escritos. Hace unas semanas la protagonista de Los ricos también lloran había informado del delicado estado de salud de su progenitora que tuvo que ser ingresada por una insuficiencia renal de la que logró recuperarse. También a través de su perfil de Instagram el Güero Castro quiso dedicarle unas hermosas palabras a su progenitora. "Mi más grande amor, gracias madre", escribió. Por el momento no se han dado a conocer las causas exactas del deceso de esta gran guerrera que siempre fue un pilar de unión para toda la familia. Nuestro más sentido pésame. Que en Paz Descanse. Advertisement

Close Share options

Close View image Fallece la madre de Verónica Castro a los 85 años

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.