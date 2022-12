Muere madre de la cantante Cher Con 96 años de edad, Georgia Halt, madre de Cher, falleció. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este 10 de diciembre de 2022, falleció Georgia Holt, madre de Cher. De hecho, en septiembre de este año, la cantante reveló en otra publicación que la señora de 96 años había sido hospitalizada y, de un tiempo a la fecha, estaba atravesando por diversos problemas de salud. Incluso, en aquella ocasión, presentó un cuadro de neumonía. Pese a ello, hasta ahora se desconoce el motivo de su deceso. Sin embargo, fue la intérprete de "If I could Turm back time" quien dio a conocer la noticia. "Mamá se ha ido", escribió Cher en su cuenta de Twitter. Los cibernautas reaccionaron ante la pérdida familia de la famosa cantante de origen estadounidense. "No hay palabras para expresar lo que todos sentimos por su pérdida. Todos amamos a Georgia como si fuera nuestra madre. atesorar su memoria", mencionó un usuario que además realizó un video con imágenes de la señora a manera de homenaje. Cher Premiere Of Apple TV +'s "Sidney" Credit: Jon Kopaloff/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Lo siento mucho Cher por tu pérdida. Orando por ti y tu familia. Tu mamá era una mujer hermosa y nació en la pequeña ciudad pequeña en la que soy de Kensett, Arkansas. No es importante, lo sé, pero siempre pensé que era genial. Nuevamente te deseo que los mejores recuerdos inunden tu tristeza"; "Georgia era una mujer increíble, era una soldado, tenía una voz increíble.Espero que sepas que estamos aquí para ti, te queremos de verdad, sinceramente, has perdido a tu mejor amiga, lo siento mucho"; "Mis más profundas condolencias", y "Lo siento mucho", fueron otros comentarios. Cher y su mamá Georgia Holt Credit: Steve Granitz/WireImage De momento, se desconocen mayores detalles sobre el funeral que se llevará a cabo en honor de Georgi Holt; quizá en los próximos días Cher ofrezca mayor información al respecto.

