Muere la madre de Gaby Spanic: "Que Dios nos de paz para vivir sin ti" La actriz dio a conocer la triste noticia a través de sus redes sociales en un mensaje lleno de amor y dolor dedicado a la que fue su mayor fan y mejor apoyo. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A través de sus redes sociales Gaby Spanic compartió una de las noticias más tristes que una persona puede recibir: la muerte de su madre Norma Utrera. Con profundo dolor y pesar, la actriz publicó un mensaje dedicado a la que fue la persona que más le apoyó en su carrera al estrellato. Cómplices a cada paso del camino, la venezolana siempre presumió la hermosa relación que tenían y que se había fortalecido con el paso de los años. Así lo demuestran las fotos que la artista ha compartido en recuerdo a su progenitora en su perfil de Instagram. "Gracias mamá por ser una guerrera, por haber dedicado tu vida a nosotros, por enseñarnos a ser tan fuertes como tú", arranca su emotivo escrito. "Me quedo con la tranquilidad que ahora estás en un mejor lugar, solo espero que Dios también nos de la paz que necesitamos para vivir sin ti. Te amamos", concluyó Gaby, que actualmente se encuentra en Hungría donde participa en el programa Dancing with the stars. La actriz no reveló en ningún momento cuál fue la causa de su marcha, tan solo le dio el último adiós de manera pública. Un mensaje al que rápidamente reaccionaron personalidades del mundo del arte como Olga Tañón quien rápido empatizó con ella. "Solo los que perdemos a una madre sabemos cómo se siente un corazón roto", le escribió. Nuestras más sentidas condolencias a toda la familia. Descanse en Paz.

