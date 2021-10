Ana María Canseco devastada tras la muerte de su mamá Ara Su compañera y amiga, Neida Sandoval, le dedicaba palabras de apoyo y fuerza en estos difíciles momentos. "Descanse en paz tu amada madre mi querida Anita". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Su sonrisa es su mayor seña de identidad, pero Ana María Canseco la ha dejado a un lado tras sufrir una de las pérdidas más dolorosas para cualquier persona: la de su querida mamá. A través de su amiga y compañera del alma, Neida Sandoval, se confirmaba el fallecimiento de Ara, la dulce y bella progenitora de la periodista. Junto a una foto de ambas colegas de profesión, Neida le dedicaba estas sentidas palabras en un mensaje lleno de cariño, fuerza y apoyo. "Anita mi corazón está contigo. Te abrazo desde Miami hasta San Antonio. No es un día fácil para ti y tu amada familia", comienza el emotivo escrito. Ana María Canseco Neida Sandoval yAna María Canseco | Credit: IG/Ana María Canseco "Te admiro y mis oraciones están contigo para que encuentres paz en medio de tu dolor. Siempre recordaré a Ara por su calidez, sabiduría y dulzura en cada uno de nuestros encuentros. Descanse en paz tu amada madre mi querida Anita y ¡brille para Ara la luz perpetua!", añadió la comunicadora. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ana María había comenzado una vida nueva en San Antonio junto a su mami después de dos décadas viviendo en Miami. La razón no fue otra que estar cerca de su progenitora por su debilitado estado de salud. Ana María Canseco Credit: Cortesía "En gran parte lo hice por el deterioro de la salud de mi mamá, después con la pandemia me di cuenta de que la vida no la tenemos comprada y que lo importante era estar más cerca físicamente de la familia y empaqué y le dije adiós a mi querido Miami, no sin un nudo en la garganta", explicó en exclusiva a People en Español este año. Ara se convirtió en la persona a la que dedicaría gran parte de su tiempo y de sus cuidados. No se lo pensó dos veces, hizo las maletas y acudió al lado de la mujer que le dio la vida. "Es aquí en mi casa, en San Antonio, en donde tengo que estar en este momento". Ana María Canseco Credit: Instagram / Ana María Canseco Hoy la despide con profunda tristeza pero con la satisfacción de que estuvo a su lado sin separarse de ella como la maravillosa hija que es. Todo el amor y el cariño sincero para ti, querida Ana María, y para tu familia en estos delicados momentos. Doña Ara, Que En Paz Descanse.

